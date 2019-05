Alle Infos zur Europa-Wahl in Neuss : Private Initiative trommelt für die EU

Neuss Das Wählerverzeichnis steht, die Wahlbenachrichtigungen sind verschickt, das Büro für Briefwähler ist eingerichtet. Weil das alleine keine hohe Wahlbeteiligung garantiert, hat sich die Initiative „Neuss wählt Europa“ gegründet.

Den Schlüssel zur Teilnahme an der Wahl müsste jeder inzwischen in der Hand haben, denn mit der Samstagpost stellten die Briefträger die letzten Wahlbenachrichtigungen zu. Basis dafür war das Wählerverzeichnis, das zum Stichtag 14. April erstellt wurde und 109.366 Stimmberechtigte auflistet.

Für diese Gruppe aber auch für Auslands-Neusser ist am Sonntag die Frist verstrichen, in der sie sich noch ins Wählerverzeichnis hätten eintragen können. Eine andere Frist beginnt am heutigen Montag und endet am Freitag. In dieser Zeit kann noch Einspruch gegen die Richtigkeit des Wählerverzeichnisses eingelegt werden. Wer also zum Beispiel noch keine Wahlbenachrichtigung hat, sollte im eigenen Interesse bei der Stadt nachhaken.