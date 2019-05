Potenzielle Investoren : Chinesen besuchen Kaarster Kreuz

Kaarst Mögliche Investoren haben sich einen Überblick über das Gewerbegebiet verschafft.

Die Kaarster Bürgermeisterin Ulrike Nienhaus und die Ratsfraktionen haben am Freitag Besuch aus dem Reich der Mitte bekommen. Vertreter der Investoren aus dem chinesischen Nanchang und der dortigen Handelsvertretung sind am Morgen in Kaarst eingetroffen, um die begonnenen Gespräche über eine mögliche Ansiedlung chinesischer Unternehmen im Gewerbegebiet „Kaarster Kreuz“ fortzusetzen. Nach einer Begrüßung im Rathaus durch Ulrike Nienhaus, Kreis-Wirtschaftsförderer Robert Abts sowie den Fraktionsspitzen des Kaarster Stadtrats, nahmen die Gäste die potenziellen Flächen unweit des Ikea-Einrichtungshauses in Augenschein.