Eiserne Hochzeit in Neuss : Marmor und Stein bricht, aber eiserne Liebe nicht

Neuss Ihren ersten Kinofilm hat Elisabeth Voß mit ihrem Ehemann Johannes Voß gesehen. Damals, vor mehr als 68 Jahren, war er allerdings noch nicht ihr Ehemann. Kennengelernt haben sich die beiden über ihre Schwester.

Ihren ersten Kinofilm hat Elisabeth Voß mit ihrem Ehemann Johannes Voß gesehen. Damals, vor mehr als 68 Jahren, war er allerdings noch nicht ihr Ehemann. Kennengelernt haben sich die beiden über ihre Schwester. Sie hatte in dem Laden neben seinem gearbeitet und irgendwann einen Schuhkarton mit Bildern mitgebracht. Voß nahm damals ein Bild aus dem Karton, sah sich die junge Frau darauf an und wollte es nicht mehr zurückgeben. Darauf zu sehen: seine zukünftige Ehefrau. Verhandlungsgeschick war gefragt, die Dame auf dem Bild wollte er ins Kino einladen, dann würde er die Fotografie wieder „frei lassen“. Und so kam der Stein ins Rollen, die zukünftige Schwiegermutter hatte auch nichts dagegen, „der Herr Voß bedient mich doch immer so freundlich“, sagte sie ihrer Tochter. Eine Woche nach dem Kinobesuch gab es am Küchentisch Kuchen und Muckefuck — und alle lernten sich kennen. Drei Jahre lang waren die beiden „Turteltäubchen“, erzählt die heutige Jubilarin, dann wurde geheiratet.