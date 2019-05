Stadtparteitag in Neuss : CDU verabschiedet Resolution für Europa

Neuss Die Ratsfraktion der CDU steht vor einer großen personellen Erneuerung, weil die Hälfte der Mandatsträger bei der Kommunalwahl 2020 nicht mehr dabei sein wird. Die Partei kann aber bei der Neubesetzung – bei aktuell gut 1250 Mitgliedern – auf ein großes Reservoir zurückgreifen.

Für alle, die weitermachen oder neu kandieren wollen, organisiert der Parteivorsitzende Jürgen Brautmeier am 29. Juni ein erstes Treffen. Das früher anzusetzen, macht wenig Sinn. Denn die Versammlung zur Aufstellung von Kandidatentableau und Reserveliste kann erst im nächsten Frühjahr erfolgen – und aktuell ist ja noch eine Schlacht zu schlagen. Die Europawahl am 26. Mai.

Diese Wahl bestimmte am Donnerstagabend die Agenda der Mitgliederversammlung des Stadtverbandes, zu der Brautmeier immerhin 81 Mitglieder begrüßen konnte. Die beschlossen am Ende einstimmig eine Resolution, deren zehn Punkte nach Ansicht von Andreas Hamacher „als Eckpfeiler unseres Verständnisses von Europa aufgefasst werden können“. Der stellvertretende Parteivorsitzende hatte den Anstoß zu dieser Initiative gegeben, die, wie der Landtagsabgeordnete Jörg Geerlings herausstellte, in Neuss ohne Beispiel ist. „Die CDU ist die einzige Partei, die sich mit Europa inhaltlich auseinandersetzt“, sagte er und schloss sich dem selbst an. Seinen Bericht erweiterte Geerlings um eine Europa-Komponente, sprach über grenzüberschreitende Polizeiarbeit, Wirtschaft und Klimaschutz. Und vielleicht, schloss er, sei man ja in den Nach-Kohle-Zeiten „noch froh, dass es einen europäischen Energiemarkt gibt“.