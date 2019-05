Virtuoses Klavierkonzert in Neuss : Catherine Gordeladze begeistert Schloss Dyck

Rhein-Kreis Die deutsch-georgische Pianistin spielte „Tanzfantasien“ aus ihrem jüngsten Album. Ihr virtuoser Auftritt sorgte für großen Beifall.

Die Dycker Schlosskonzerte sind in dieser Saison auf 17 Uhr vorverlegt. Das kommt beim Publikum sehr gut an, so auch bei einer 30-köpfigen Besuchergruppe des Kulturrings der Stadt Haan, die nach Schloss- und Parkbesichtigung den Tag mit dem Besuch des Konzertes im Festsaal des Hochschlosses beendeten. Beinahe schon traditionell gibt es am 1. Mai ein Klavier-Recital, für das die deutsch-georgische Pianistin Catherine Gordeladze (47) gewonnen werden konnte.