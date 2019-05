Jahresbericht Kultur in Neuss : Neusser Kultur ist wieder druckreif

Seit 2014 gibt es den Jahresbericht Kultur als Online-Version. Nun liegt er wieder in Print-Form vor.

70 Seiten ist er stark, hat eine Hochglanzoptik und ist inhaltlich ausführlich wie immer. Aber dieses Mal kann man den Jahreskulturbericht richtig anfassen, in die Hand nehmen und durchblättern. Denn nach Jahren der virtuellen (Massen-)Erscheinung gibt es die Übersicht über die Arbeit der Neusser Kultureinrichtungen vom vergangenen Jahr wieder als gedrucktes Exemplar. Wobei nach Abzug aller geschenkten oder weitergegebenen Ausgaben rund 100 übrig geblieben sind, die sozusagen in den freien Handel gelangten. Kostenlos zur Mitnahme natürlich, aber eher gedacht für „jeden, der sich ernsthaft für die Neusser Kultur interessiert“, sagt Kulturdezernentin Christiane Zangs. „Der Jahreskulturbericht ist schließlich mehr als nur ein Prospekt zum Mitnehmen.“

124 Fotos gehören im aktuellen Heft dazu, sie sind von gleicher hoher Qualität wie die gedruckte Auflage von insgesamt 750 Exemplaren, wie Harald Müller, Leiter des Kulturamts, erklärt. „Wir verschicken den Jahreskulturbericht auch an andere Städte und werben damit auf diese Weise“, sagt Zangs und verweist nicht ohne Stolz auf Nachahmungen des Neusser Berichts in anderen Kommunen.

Wie üblich ist das Heft in sieben Bereiche gegliedert, deren farbige Balken am Seitenrand für den Leser markieren, wo er gerade ist. Auch nicht-städtische Institutionen sind vertreten, etwa die Langen Foundation oder die Stiftung Insel Hombroich. Dass letztere im vergangenen Jahr rund 120 000 Besucher verzeichnet hatte, ist jedoch eine Information, die in der Rubrik „Zahlen“ fehlt: „Aber ein Geheimnis ist es auch nicht“, sagt Zangs, die zum Vorstand der Stiftung gehört, aber als Neusser Beigeordnete auch genau weiß, dass sie Auskünfte wie diese von den freien Trägern nicht einfordern kann. Alle anderen bieten in der Rubrik hingegen auch den Vergleich mit dem Vorjahr 2017.