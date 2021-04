Radsporttradition in Büttgen : Sportforum bei den Radstars sehr beliebt

Maximilian Schachmann (l.) und sein Teamkollege Patrick Konrad waren am Mittwoch im Sportforum Kaarst-Büttgen zu Gast, um bei ihren Rennmaschinen an Details zu tüfteln. Foto: Sportforum

Büttgen Die Sportforum Kaarst-Büttgen ist eine der herausragenden Sportstätten im Rhein-Kreis Neuss. Regelmäßig schauen Topfahrer vorbei, um auf der Radbahn zu trainieren und zu testen, aber auch der Vereinssport profitiert.

Teilen

Teilen Weiterleiten

Weiterleiten Tweeten

Tweeten Weiterleiten

Weiterleiten Drucken Von David Beineke

Auch wenn das Sportforum in Büttgen als Multifunktionshalle wegen der Corona-bedingten Einschränkungen aktuell für den Breiten- und Freizeitsport nicht zur Verfügung steht, herrschte dort in dieser Woche Hochbetrieb. Denn als eine der herausragenden Sportstätten im Rhein-Kreis Neuss genießt die traditionsbehaftete Radrennbahn einen unverändert guten Ruf in der Szene, so dass sie nach wie vor sehr gerne von Profiteams zu Trainings- und Testzwecken genutzt wird. Am Montag und am Mittwoch waren die Frauen vom Team Canyon//SRAM Racing vor Ort, am Dienstag machte auf dem Heimweg von Belgien ein kleiner Teil des Männer-Profiteams BORA-hansgrohe Station in dem Kaarster Stadtteil.

„Wir finden hier einfach gute Bedingungen vor und können unser Ding durchziehen“, sagt Maximilian Schachmann. Der 27-Jährige Berliner gehört zu den erfolgreichsten deutschen Radsportlern der vergangenen Jahre, Mitte März verschaffte er sich einen Eintrag in die Geschichtsbücher, indem er als erster Deutscher überhaupt zweimal in Folge die Rundfahrt Paris-Nizza gewann. Jüngst bestritt er mit seinem Team die Ardennen-Klassiker mit dem Abschluss Lüttich-Bastogne-Lüttich am vergangenen Sonntag. Dass ihn das Podium beim Amstel Gold Race und die beiden Top-Ten-Platzierungen bei La Flèche Wallonne und in Lüttich nicht zufriedenstellten, zeigt seine gestiegenen Ansprüche an sich selbst. „Da habe ich nicht das Optimum rausgeholt“, betont Schachmann.

Info Aufwendige Sanierung ist in Planung Vergangenheit In den Jahren 1970 bis 1972 wurde die Radrennbahn in Büttgen zunächst als Freiluftbahn erbaut. Die große Halle wurde 1977/78 errichtet. Der Innenausbau wurde 1980 abgeschlossen. Nach einer sechsmonatigen Sanierung und zugleich Modernisierung der Radsporthalle wurde das Sportforum im März 2000 wieder eröffnet und ist seitdem eine multifunktional nutzbare Sportstätte. Zukunft Der Rhein-Kreis Neuss unterzeichnete im Oktober 2020 mit dem Trägerverein des Sportforums eine Kooperationsvereinbarung. Ziel ist es, den in die Jahre gekommenen Komplex samt eines multifunktionalen Innenraums, einer angegliederten Gymnastikhalle und mehrerer Hotelzimmer zu modernisieren. Der Aufwand wird zurzeit auf acht bis zehn Millionen Euro geschätzt, ein Großteil soll über Fördergelder finanziert werden.

Der Abstecher ins Sportforum zusammen mit seinem österreichischen Teamkameraden Patrick Konrad und zwei Technikern soll dazu beitragen, dass er künftig dem Optimum näherkommt. Mit Blick auf die großen Rundfahrten wie die Tour de Suisse und die Spanien-Rundfahrt sowie möglicherweise die Olympischen Spiele („Ich bin optimistisch, dass ich nominiert werde“) wurde an Sitzpositionen und der Aerodynamik getüftelt. Obwohl Schachmann schon lange im Geschäft ist, war er das erste Mal in Büttgen, hat die Vorzüge aber schnell erkannt: „Die Halle ist optimal, weil hier alles sehr unkompliziert ist und die Gegebenheiten kurzfristig genutzt werden können.“

Großen Anteil daran hat zum Beispiel Hermann Schiffer, der beim Trägerverein Sportforum Kaarst-Büttgen die Hallenbelegung koordiniert und versucht, für die Profis alles möglich zu machen. Die Radrennbahn in Büttgen hat in ihrer langen Geschichte schon viele Stars der Radsportszene zu Wettkämpfen und zu Trainingseinheiten angelockt, in jüngerer Vergangenheit waren beispielsweise auch die luxemburgische Nationalmannschaft, Nils Politt und Lennard Kämna (beide ebenfalls BORA-hansgrohe) sowie die viermalige Weltmeisterin Lisa Brennauer auf dem Holzoval unterwegs. Am Mittwoch drehte als Teil des Frauenteams von Canyon//SRAM Racing auch die sowohl national als auch international überaus erfolgreiche Lisa Klein ihre Runden – übrigens unter den Augen des früheren Sprinterkönigs Erik Zabel. Er kennt den Rhein-Kreis Neuss aus seiner aktiven Zeit als Teilnehmer zahlreicher Rennen in Neuss und Büttgen und durch Besuche als Manager des Radherstellers Canyon bestens.