Rotes Kreuz in Neuss : DRK-Sanitäter üben für den Ernstfall

Rotes Kreuz in Neuss

Neuss 80 Helfer des Deutschen Roten Kreuzes probten auf dem TÜV-Gelände für Einsätze.

Ein Hubschrauber der Bundeswehr flog unter den Wolken, mehrere Martinshörner ertönten und ein Rettungswagen nach dem anderen fuhr durch die Stadt. Viele Neusser fragten sich, auch in den sozialen Netzwerken, ob etwas Schlimmes passiert sei.

Entwarnung: Der Kreisverband Neuss des Deutschen Roten Kreuzes hatte am Samstag lediglich eine Katastrophenschutzübung auf dem TÜV-Gelände an der Hammer Landstraße gemacht. „Es sind sogar mehrere Anrufe besorgter Bürger beim Radio eingegangen“, verriet Einsatzleiter Christian Heinrichs. Selten gibt es Katastrophen, doch für den Ernstfall wird regelmäßig geübt. „Wir machen dies jetzt zum vierten Mal. Es ist vom Land vorgeschrieben.“

80 freiwillige Helfer gingen vorbereitete Szenarien durch. „Wir versuchen, alles so realistisch wie möglich wirken zu lassen und haben 20 Notfalldarsteller aus ganz Nordrhein-Westfalen eingeladen“, erklärte Pressesprecherin Maren Gilbert. Eine der Szenen bestand aus der Nachahmung eines Festivals. Erst wurden kleine Verletzungen wie Nasenbluten und Übelkeit in Übungen behandelt. Die 15-jährige Laura beispielsweise nahm dafür Babybrei in den Mund, um sich später vor den Helfern übergeben zu können. Im Rettungswagen wurde sie mit einem Kühlpack behandelt, um eine Blutung zu stoppen.