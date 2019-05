Ordensjubiläen bei den Neusser Augustinerinnen : Aachener Bischof ehrt fünf Augustinerinnen

Neuss Da kommt schon eine recht hohe Zahl zusammen: Insgesamt 315 Jahre gehören fünf Frauen der Ordensgemeinschaft der Neusser Augustinerinnen an.

Schwester Angelina aus Giesenkirchen war schon als Jugendliche aktiv in der Bücherei und im Chor. Regelmäßig nahm sie an Einkehrtagen und Exerzitien teil, und so reifte in ihr der Gedanke, ein geistliches Leben in einer Gemeinschaft führen zu wollen. Während eines Praktikums in einem Kindergarten kam es zum ersten Kontakt mit den Neusser Augustinerinnen. Im Januar 1954 trat sie in die Gemeinschaft ein. Sie machte eine Ausbildung zur Sozial- und Religionspädagogin. Im Mutterhaus ist sie heute Ansprechpartnerin für Gäste.