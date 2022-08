Café Küppers in Neuss : Wiedersehen im „Wohnzimmer-Café“

Café Küppers in Neuss

Anita, Ingrid, Brigitte, Ricarda und Thomas (v.l.) gehörten in den 1990ern zum Service-Team des Café Küppers. Dort feierten sie jetzt ein Wiedersehen. Foto: Andreas Woitschützke

Neuss Das Café Küppers lud ehemalige Servicekräfte zum „90er-Revival-Treffen“ ein. Die meisten kellnerten dort während ihres Studiums. Was aus ihnen geworden ist?

Das alteingesessene Neusser Café sei damals eines der wenigen Treffpunkte für junge Leute gewesen, erzählt Organisatorin Carmen Diaz: „Es gab damals nichts Vergleichbares in Neuss, es gab kaum ein Café“. In den 1980er und 1990er Jahren kellnerten die heutigen Ehemaligen alle in diesem Lokal.