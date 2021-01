Frühere Neusser Familie : Rückblick auf zehn Jahre „Die Wollnys“

Neuss Der Sender RTL II feiert den runden „TV-Geburtstag“ der früheren Familie aus Neuss mit der 13. Staffel. Diesmal treibt ein „Hausgeist“ sein Unwesen im Wollny-Heim.

(NGZ) Am 17. Januar 2011 hat der Sender RTL II die erste Folge von „Die Wollnys – Eine schrecklich große Familie“ ausgestrahlt. Seither ist die von „Splendid Studios“ produzierte Doku-Soap fester Bestandteil im Programm des Senders. Pünktlich zum zehnten „Geburtstag“ lief gerade die 13. Staffel an. Zu sehen sind die neuen Folgen mit Silvia, Harald und Co. immer mittwochs, um 20.15 Uhr im Doppelpack.

Die Wollnys, die jahrelang in Neuss in einem Haus an der Körnerstraße lebten (Silvia wurde in der Quirinusstadt geboren), bis sie schließlich ins beschauliche Ratheim im Kreis Heinsberg zogen, lassen das TV-Publikum stets an ihrem Familienalltag teilhaben: Schule, Einkaufen, Urlaub, Familienfeiern, Krankheit, Geburt, Beziehungsstress – Umzug.