Neusser Innenstadt : Unbekannte rauben 19-Jährigen aus

Das Kriminalkommissariat 22 nimmt Hinweise entgegen. Foto: dpa/Fabian Strauch

Neuss (NGZ) In der Innenstadt soll es am Mittwoch um 21.15 Uhr zu einem Raub gekommen sein. Ein 19-jähriger Neusser schilderte der Polizei, dass er als Fahrgast der Buslinie 849 von Erfttal in Richtung Innenstadt unterwegs war.

An der Haltestelle Harffer Straße sollen zwei Unbekannte, im geschätzten Alter von 18 bis 19 Jahren, in den Bus gestiegen sein. Während der Fahrt soll ihn einer aus dem Duo festgehalten haben, gleichzeitig durchsuchte ihn sein Komplize und nahm dem 19-Jährigen Handy und Kopfhörer ab. Anschließend verschwanden die Täter samt ihrer Beute an der Haltestelle „Stadthalle" in Richtung Stresemannallee. Das unverletzte Opfer kontaktierte daraufhin den Busfahrer, der die Polizei informierte.

Die flüchtigen Tatverdächtigen können folgendermaßen beschrieben werden: Erste Person: etwa 1,85 Meter groß, schlanke Statur, bekleidet mit einer weißen Kapuzenjacke und einer grauen Jogginghose, Zweite Person: normale bis untersetzte Figur, dunklerer Hautteint und komplett schwarz bekleidet.

Hinweise nimmt das Kriminalkommissariat 22 unter der Telefonnummer 02131 3000 entgegen.

(NGZ)