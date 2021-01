Vorfälle in Neuss : Polizei warnt vor Betrug mit Immobilien

Neuss Mehrere Neusser meldeten der Kripo Fake-Inserate für Objekte mit unrealistisch niedrigen Preisen. Wie die Täter vorgehen und was zu beachten ist.

Der Polizei wurden in den vergangen Wochen vermehrt Betrugsversuche in Verbindung mit Wohnungsinseraten und Immobilienangeboten gemeldet. Wie die Kreispolizeibehörde am Donnerstag mitteilte, weckte bereits Ende vergangenen Jahres eine Wohnungsanzeige bei einer bekannten Online-Immobilienplattform das Interesse eines Neussers. Der Kaufpreis des Objekts lag deutlich unter dem üblichen Marktwert vergleichbarer Wohnungen. Der Neusser meldete sich auf das Inserat des scheinbaren Schnäppchens und erhielt kurze Zeit später eine Antwort der vermeintlichen Eigentümerin per Mail. Diese gab an, ins Ausland verzogen zu sein und den Verkauf der Immobilie über eine Agentur abwickeln zu wollen.