Polizei in Neuss ermittelt : Attacke auf Linienbus in der Nordstadt

Nordstadt Die Polizei sucht eine Gruppe junger Männer, die am Dienstag kurz vor Mitternacht einen Bus beschädigt hat. Der Busfahrer musste zuvor eine Notbremsung vollziehen.

Unbekannte haben am Dienstag kurz vor Mitternacht einen Linienbus der Stadtwerke Neuss attackiert. Wie die Polizei mitteilt, ereignete sich der Vorfall an der Römerstraße im Bereich der Haltestelle Gladbacher Straße. Betroffen war ein Bus der Linie 854. Gegenüber der Polizei schilderte der Busfahrer, dass er die Römerstraße in Richtung „Am Katzenberg“ befuhr, als er vier bis fünf etwa 20 bis 25 Jahre alte Männer auf der rechten Seite auf dem Bürgersteig stehen sah. Plötzlich sei einer der Männer auf die Straße gesprungen, so dass der Fahrer eine Notbremsung vollziehen musste.