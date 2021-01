Kostenpflichtiger Inhalt: Am Hammfelddamm in Neuss : Klagen über „schwer zu findendes“ Impfzentrum

Das Impfzentrum ist in der Turnhalle des BTI am Hammfelddamm. Foto: Simon Janßen

Neuss Ab Anfang Februar soll Am Hammfelddamm in Neuss das erste Impfzentrum eröffnet werden. Im Vorfeld gibt es nun Klagen über die Anfahrt. Die Turnhalle, in der das Zentrum aufgebaut wird, sei mit dem Navi nur schwer zu finden, heißt es.