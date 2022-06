Haan : Wie die Kirchhoffs „Klima-Vorbild“ wurden

Auf dem Bild (v.l.n.r.): Moritz, Erik, Janka, Lars und Thilo Kirchhoff vor ihrem energetisch sanierten Haus in der Wiedenhofer Straße. Foto: Stadt Haan

Haan Die Haaner Familie hat ihr 1968 gebautes Haus an der Wiedenhofer Straße energetisch saniert und versorgt jetzt sogar Nachbarn mit Strom.

Auf dem Dach der Familie Kirchhoff an der Wiedenhofer Straße glitzern 50 Photovoltaik-Panels. An sonnigen Tagen versorgen sie nicht nur das eigene Haus mit Energie – sie decken auch den Bedarf von etwa zehn Häusern in der Nachbarschaft: „Es gibt ein gutes Gefühl, dass man diese Errungenschaft teilen und mehrere Haushalte

mit Strom versorgen kann“, sagt Thilo Kirchhoff, der mit seiner Frau Janka sowie den drei Söhnen Moritz, Erik und Lars Aufstellung vor dem Haus aus dem Jahr 1968 genommen hat.

Info Ansprechpartner und Träger der Aktion Organisatoren Die Kampagne „Ausgezeichnet! Gut Gebaut“ findet im Rahmen des nordrheinwestfälischen Netzwerks ALTBAUNEU statt, das von NRW.Energy4Climate und vom Landeswirtschaftsministerium unterstützt wird. Im Kreis Mettmann wird die Initiative unterstützt von der Kreishandwerkerschaft, Energieberatern der Verbraucherzentrale NRW sowie den Städten des Kreises Mettmann. Ansprechpartnerin für die Kampagne in der Gartenstadt ist die Haaner Klimaschutzmanagerin Janine Müller (erreichbar unter janine.Mueller@stadt-haan.de oder 02129 / 911-305). ALTBAUNEUKoordinator beim Kreis Mettmann ist Peter Wobbe-von Twickel (erreichbar unter altbauneu@kreis-mettmann.de oder 02104 / 99-2866). Ziel Das eigene Haus energetisch sanieren, um so einen wichtigen Beitrag zum kommunalen Klimaschutz zu leisten.

Bei der Stromversorgung autark sei die Familie von März bis Dezember, sagt er. Nur im Januar und Februar beziehen die Kirchhoffs einen Teil des verbrauchten Stroms aus dem Netz. Die dann anfallenden Kosten sind über die Einspeisevergütung aus den anderen Monaten voll abgedeckt.

Diese und weitere grundlegende Sanierungen haben die Kirchhoffs zu Gewinnern bei der Aktion „Ausgezeichnet! Gut gebaut“ gemacht, die am 1. März startete und von der Initiative ALTBAUNEU getragen wird. Sie sollen nicht die einzigen bleiben: Hausbesitzer, die ihr Haus energetisch saniert oder besonders energieeffizient neu gebaut haben, können sich noch bis zum 30. Juni um eine Auszeichnung bewerben – etwa, wenn ihre privat genutzte Immobilie nach einer Sanierung mindestens den Standard des KfW-Effizienzhauses 100 erreicht, oder wenn sie mehrere Einzelmaßnahmen umgesetzt haben.

„Dabei können die vorgegebenen Werte unkompliziert durch einen Energieausweis oder durch den Nachweis einer entsprechenden Förderung belegt werden“, teilt die Stadt Haan mit. Auch Neubauten aus Holz werden gekürt. Die Auszeichnung ist mit einer Plakette, wahlweise als Hausnummer, verbunden, die am Haus angebracht werden kann. Die erfolgreichen Teilnehmer erhalten zusätzlich noch eine Prämie von 500 Euro.

Der Bewerbungsbogen kann im Internet unter „www.alt-bau-neu.de/kreis-mettmann/downloads“

und auf der Homepage der Stadt Haan heruntergeladen werden. Dort finden sich auch weitere Informationen zu den Teilnahmebedingungen. Alternativ können die Unterlagen auch bei der Stabsstelle Klimaschutz angefordert werden. Eingereicht werden dürfen sie entweder als Scan per E-Mail oder in Kopie per Post.