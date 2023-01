Wiedereröffnung nach drei Jahren Museum des Heimatvereins Norf hat Erfolg im Kampf um römische Funde

Der Heimatverein mit seinen mehr als 450 Mitgliedern hat in der Vergangenheit nicht nur wegen der Sanierung des Norfer Wasserturms von sich reden gemacht, sondern sich auch für den Erhalt des Norfer Rathauses stark gemacht. Nach dessen Rettung erhielt der Verein die Möglichkeit, ein eigenes Museum aufzubauen. Mit seinem „Wohnzimmercharakter“ war es aber zu klein, um die in Coronazeiten geforderten Abstände einhalten zu können. So wurde es geschlossen. Nun geht am Sonntag (15.) von 14.30 Uhr bis 17 Uhr der Betrieb wieder los. Danach soll das Museum an jedem dritten Sonntag im Monat geöffnet haben.