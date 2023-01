Kamelle us Kölle Ein „Büttche Buntes“ zur großen Funken-Gala in Neuss

Was macht ein mit allen Wassern gewaschener Karnevalist und Sitzungspräsident wie Andreas Radowski, wenn der Sitzungskapelle vorübergehend der Saft abgedreht ist? Er greift selbst zum Mikrofon und rettet mit einer spontanen Gesangseinlage die Situation und die Stimmung. So geschehen am Dienstagabend, als mehr als 1200 blendend aufgelegte Gäste der Blauen Funken mit „Kamelle us Kölle“ das (frühe) Sitzungs-Highlight der Neusser Session erlebten.