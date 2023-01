Pläne für Neuss Jüdische Gemeinde soll wachsen

Der Neusser Bert Römgens ist Geschäftsführer der Jüdischen Gemeinde Düsseldorf und erklärt den Zusammenhang wie folgt: „Das jüdische Leben war unmittelbar nach dem Holocaust und in den Folgejahrzehnten sowohl in Düsseldorf als auch in Neuss relativ gering.“ Durch den Zuzug von Menschen aus Staaten der ehemaligen Sowjetunion sei die jüdische Bevölkerung seit den 1980er-Jahren rasant gewachsen, habe sich teils vervierfacht, so Römgens. „Dadurch konnte jüdisches Leben wieder wurzeln und ich persönlich sehe es als Geschenk für die Jüdische Gemeinde Deutschlands.“ 2018 schloss die Gemeinde in Neuss mit der Stadt Neuss einen Vertrag über die Unterstützung jüdischen Lebens. „Der von Altbürgermeister Herbert Napp angestoßene Prozess und von Bürgermeister Reiner Breuer initiierte Vertrag hat es uns ermöglicht, unser aus den Nähten platzendes Gemeindezentrum zu erweitern und im vorletzten Jahr die Synagoge einzuweihen“, erzählt Römgens: „Es ist die erste Synagoge in Neuss seit dem 9. November 1938.“