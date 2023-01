Maßnahme in Neuss Stadt baut behindertengerechte Rampe an Freithof und Markt

Eine Rampe, um den Übergang vom Markt zum Freithof barrierefrei zu machen, stand für Max Fischer schon auf der Wunschliste, als er 2006 Behindertenbeauftragter wurde. Mittlerweile ist Fischer mehr als zwei Jahre tot, und die Rampe gibt es immer noch nicht. Aber seit Montag tut sich was, wie die Bagger gleich neben der Zentrale der Gemeinnützigen Wohnungs-Genossenschaft zeigen. In spätestens acht Wochen soll das Werk vollendet sein, kündigt Jana Josten von der Stadtverwaltung an.