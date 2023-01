System „FairCup“ wird bezuschusst „Neuss vereint“ thematisiert Mehrweg-Lösung der Stadt

Die Kosten für die Nutzung der Angebote von „FairCup“, die im ersten Jahr der Nutzung entstanden sind, werden bezuschusst. Der Betrieb trägt einen Eigenanteil in Höhe von 25 Prozent der Kosten. Der maximale Zuschussbetrag beträgt 500 Euro. Der Zuschuss der Stadt Neuss wird nach einem Jahr der Nutzung ausgezahlt. Die Beantragung des Zuschusses kann ab dem 13. Januar per Antragsformular vorgenommen werden und ist ausschließlich via E-Mail an wirtschaftsfoerderung@stadt.neuss.de zu richten.