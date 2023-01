Reparatur-Café Langenfeld Reparatur-Café öffnet wieder

(og)Was Werkstätten gar nicht mehr annehmen und bei Händlern sofort im Müll landet, wird im Gemeindezentrum an der Erlöserkirche in der Hardt zweimal im Monat von Experten zu neuem Leben erweckt.Das Langenfelder Reparatur-Cafés „Fix&Fertig“ ist am Montag, 9. Januar, wieder geöffnet. In der Zeit von 15.30 bis 18 Uhr reparieren Ehrenamtler und Ehrenamtlerinnen dort kostenlos Elektrogeräte, Fahrräder, Spielzeug und vieles mehr. Das Reparatur-Café ist in den Räumen der evangelischen Kirchengemeinde an der Hardt 23 untergebracht.