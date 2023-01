Auszeichnung in Neuss Das sind die Nominierten für den Integrationsförderpreis

Bürgermeister Reiner Breuer verleiht am 18. Januar den Integrationsförderpreis der Stadt Neuss. Mit der Auszeichnung sollen wichtiges gesellschaftliches Engagement anerkannt und gelungene Projekte öffentlichkeitswirksam sichtbar gemacht werden. Der Wettbewerb richtet sich an Vereine, Verbände, Initiativen und Einzelpersonen, die sich in besonderer Weise dafür engagieren, dass Integration gelebt wird und dadurch einen entscheidenden Beitrag zur Teilhabe am Gemeinwesen in der Stadtgesellschaft leisten.