Fotos Diese Museen gibt es im Rhein-Kreis Neuss

Der Name verrät es schon: In dem Museum der Niederrheinischen Seele, auch bekannt als Villa Erckens, sind Objekte ausgestellt, die in einer direkten Verbindung zum Niederrhein stehen, sei es, weil sie dort hergestellt oder erfunden worden sind oder dort genutzt wurden. So bekommen Besucher einen Einblick in Lebensweisen, die Mentalität, Sprache, Landschaft, Kulinarik, Religion, Arbeit und Brauchtum. Wechselausstellungen, kulturelle Veranstaltungen und ein spezielles Kinderangebot ergänzen das Programm.

Öffnungszeiten Geöffnet ist es mittwochs bis sonntags von 13 bis 17 Uhr. Ausnahme: freitags von 9 bis 13 Uhr.

Eintritt Erwachsene zahlen 4 Euro Eintritt, Kinder 1,50.

Adresse Am Stadtpark, 41515 Grevenbroich

