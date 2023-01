Gastronomie in Neuss „Davids im Engels“ kündigt Abschied an

Das Echo ist groß. Als David Esser jetzt in den sozialen Medien angekündigt hat, dass 2023 das letzte Jahr seines Restaurants „Davids im Engels“ wird, gab es jede Menge Rückmeldungen. „Da gab es sogar Angebote, bei uns mit einer Investition einzusteigen“, sagt der Gastronom, der das Restaurant zusammen mit Michael Noß führt. Doch David Esser winkte ab – und das, obwohl das Restaurant „eigentlich sehr gut läuft“, wie Esser sagt. „Aber die Rahmenbedingungen haben sich verändert. Wir mussten leider feststellen, dass es so für uns an diesem Standort keinen Sinn mehr macht.“ Die Entscheidung sei gefallen: Ende des Jahres ist für ihn Schluss am Lindenplatz.