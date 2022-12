Museum Kevelaer hat viel vor Peter Hohl bleibt Vorsitzender bei Museums-Förderverein

Für die Mitglieder des Vereins für Museumsförderung Kevelaer kann das neue Jahr nicht besser beginnen: Am 15. Januar wird die private Kunstsammlung „Dr. Georg und Eva Ratermann“ erstmalig der Öffentlichkeit in einer Ausstellung im Niederrheinischen Museum in Kevelaer gezeigt. Der Förderverein hatte die Sammlung mit hochrangigen Kunstwerken unter anderem von Piet Mondrian, Otto Mueller oder Ernst Barlach geerbt und dem Museum zur Verfügung gestellt. „Diese Sammlung wird einen bedeutenden Beitrag zur kulturellen Infrastruktur in Kevelaer, im Kreis Kleve und weit darüber hinaus darstellen“, erklärte Vorsitzender Peter Hohl bei der Mitgliederversammlung des Fördervereins.