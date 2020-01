Wohnen, leben und arbeiten in Neuss : Der Bauverein ist auch ein Baumverein

Die Natur im Blick: Urban Gardening mit Umweltpädagogin Gundula Kerekes (l.) in einem Mieter-Begegnungsgarten an der Straße Am Kotthauserweg in der Nordstadt. Foto: Neusser Bauverein AG

Neuss Zum Portfolio der Bauverein AG gehören 8500 Bäume. Überhaupt zeigt das größte Neusser Wohnungsunternehmen seinen grünen Daumen. Mietergärten und Insektenhotels sind gefragt. Energetische Komponenten werden Standard.

Er nennt mehr Bäume als Wohnungen sein Eigen. Das überrascht. Der städtische Bauverein, der größte Wohnungshalter in Neuss, führt einen Bestand mit insgesamt 7015 Einheiten in 877 Häusern. Laut Baumkataster stehen aber 8500 Bäume auf Grund und Boden des kommunalen Unternehmens.

Wohnen, leben und arbeiten in Neuss : Bauverein will soziale Großstadt formen

Einen pädagogischen-didaktischen Ansatz hat der Bauverein auch mit seinen Mietergärten im Blick, die er verstärkt anlegen lässt. Zum Beispiel an der Straße Am Kotthauserweg in der Nordstadt. Ziel sei eine grüne Vielfalt, „nicht nur Gras und Wiese“, sagt Lubig. Gerade die Mieter im Erdgeschoss nehmen das Garten-Angebot gern an. Dazu gehört auch eine Anlage mit dreißig Schrebergärten. Die werden zu Begegnungsorten, bringen die Menschen ins Gespräch: Was blüht denn hier? Wer krabbelt denn dort? Selbst durchs Fenster oder vom Balkon aus können Pflanzen und Tiere beobachtet werden.