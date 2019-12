Wohnen, leben und arbeiten in Neuss : Bauverein will soziale Großstadt formen

An der Marienburger Straße in der Neusser Nordstadt unterhalten der Bauverein und sein Sozialpartner, die Caritas, den Nachbarschaftstreff „Maribu“. Unser Foto zeigt die Maribu-Line-Dancers bei einer Probe. Foto: Neusser Bauverein AG

Neuss Wohnen bedeutet mehr als nur ein Dach über dem Kopf. Die städtische Bauverein AG nimmt ihren sozialen Auftrag der Daseinsvorsorge ernst: Mieter-Treffs, Sonderwohnformen für Alte und Kranke, Freizeitgestaltung oder Sportförderung.

Ein Dach über den Kopf ist enorm wichtig. Aber nette Nachbarn, Infrastruktur und Freizeitangebote machen aus einer Wohnung erst ein Zuhause. „Wir wollen den zufriedenen Mieter, der sich geborgen fühlt“, sagt Frank Lubig, der Vorstandsvorsitzende. Darum schaffe der Bauverein nicht nur bezahlbaren Wohnraum für möglichst viele Neusser, sondern stelle auch Gemeinschaftsräume zur Verfügung, damit Wir-Gefühl und Identität gefördert werden: die städtische Wohnungsgesellschaft als Sozialpartner, die ihren Beitrag leistet, dass sich Neuss als soziale Großstadt neu profiliert. Die Folge: Über das Bauträgergeschäft wird in der Bauverein-Zentrale nur noch wenig gesprochen. Zumindest öffentlich.

Die Sozialrendite hat im Haus am Pegel Konjunktur. Beispielhaft verweist Vorstandschef Frank Lubig auf Sonderwohnformen für Menschen mit und ohne Behinderung in jeder Lebens- und altersphase, erinnert an Beratungs- und Serviceangebote, Nachbarschaftstreffs und Sportförderung durch Schwimmkurse („Jedem Kind sein Seepferdchen“) und Projekten in Kooperation mit den Vereinen für Eishockey („Teddy Bear Toss“) und Ringen („Ringen statt Raufen“).

Info Neusser Bauverein AG: Zahlen, Daten, Fakten Bestand 7015 Wohnungen in 877 Häusern, 21.000 Mieter Miete 5,44 Euro pro Quadratmeter im Monat (Durchschnitt) Vertragsdauer Ein Mieter bleibt durchschnittlich elf Jahre Bilanzsumme 480 Millionen Euro (2018); Gesamtinvestitionen 40 Millionen Euro (2018) Ziel 1000 neue Wohnungen in den nächsten fünf Jahren mit einem Investitionsvolumen von 500 Millionen Euro

In den Mittelpunkt seines Sozialengagements stellt der Bauverein den Ausbau seines Nachbarschaftstreffs-Netzes: neue kommen hinzu, Öffnungszeiten werden verlängert, Gäste auch an Feiertagen begrüßt. Partner sind die Diakonie, die Caritas, der Sozialdienst katholischer Frauen (SkF) oder die St. Augustinus-Gruppe. Häuser wie der „Treff 20“ an der Wingenderstraße, das „Maribu“ an der Marienburger Straße – beide in der Nordstadt –, das Café Friedrich an der Friedrichstraße oder der Mietertreff Weberstraße sind wohl bekannt und stark besucht. Neu sind der „Treff 55“ an der Hülchrather Straße in Weckhoven und der „Treff Bleichgasse“ in der Innenstadt, den der Bauverein von der St. Augustinus-Gruppe übernommen hat.

Geplant ist zudem ein Quartierstreff im neuen Augustinus-Park auf dem alten Alexianer-Gelände, wo im früheren Sozialzentrum „Alte Wäscherei“, einst geführt von Dino Rizzi und später von Gert Harbaum, wieder das soziale Herz des Viertels schlagen soll. Begleitende Maßnahmen, die der Bauverein als Bauherr organisiert, um in dem neuen Wohnviertel Nachbarschaft wachsen zu lassen: „Wir sorgen bei allen Neubaumaßnahmen von Anfang an für eine nachhaltige soziale Entwicklung.“ Daher seien nicht nur Mietertreffs geplant, sondern auch zentrale Plätze in dem großen Neubaugebiet „als kommunikative Mittelpunkte, die generationsübergreifende Aktivitäten ermöglichen.“

Um den Weg für ein selbstbestimmtes Leben bis ins hohe Alter zu ebnen, baut der Bauverein barrierefrei für Senioren und Menschen mit Handicap. Hinzu kommen mehr und mehr Sonderwohnformen, die den limitierten Bewohnern Teilhabe am gesellschaftlichen Leben eröffnen. Am Gottfried-Schmitz-Weg nahe der Christ-König-Kirche entstehen 13 Wohnungen für Menschen mit leichter demenzieller Erkrankung. Sie können Serviceleistungen der St. Augustinus-Gruppe abrufen, die das benachbarte Memory-Zentrum betreibt. Es ist ein Pilotprojekt, weil der Service dem individuellen Krankheitsbild des Bewohners angepasst wird.

Überhaupt, so Lubig, gehe der Trend zur individualisierten, auf den Mieter abgestimmten Leistung. Beispiel Norf. Dort ist an der Nievenheimer Straße ein Pflegezentrum mit 80 Plätzen in Bau. Es wird von der Diakonie betrieben werden. Der Komplex gehört zu einem neuen Quartier mit 236 Wohneinheiten, inklusive 30 Appartements für Betreutes Wohnen beziehungsweise Wohnen mit Service. Die Idee: Die Bewohner können modulartig nach Bedarf die Angebote der Diakonie abrufen. Eine Diakonie-Station, eine Tagespflege-Einrichtung und ein Nachbarschaftstreff werden das Angebot komplettieren.