Pfarrverband im Stadtzentrum : So ziehen die Sternsinger durch Neuss-Mitte

So ziehen die Sternsinger durch Neuss-Mitte

Die Sternsinger hinterlassen an den Häusern, die sie besuchen, ihren Segensgruß. Foto: Bauch, Jana (jaba)

Neuss Wer in den ersten Januartagen in Neuss-Mitte aufmerksam durch die Straßen geht, dem werden mit hoher Wahrscheinlichkeit Kinder und Jugendliche begegnen, die wie Könige gekleidet sind.

Dahinter steckt kein verfrühter karnevalistischer Umzug, sondern die Aktion Dreikönigssingen. Kinder und Jugendliche aus der Pfarreiengemeinschaft Neuss-Mitte gehen als die Heiligen Drei Könige von Haus zu Haus. Sie bringen den Segen Gottes mit und schreiben 20*C+M+B+20 an die Haustüren, das bedeutet „Christus Mansionem Benedicat“ (lateinisch für: Christus segne dieses Haus).

Die Sternsinger sammeln dabei auch Geld für das Kindermissionswerks. Mit ihrem Motto „Frieden! Im Libanon und weltweit“ machen sie auf die Ausbeutung von Kindern aufmerksam. Hilfsprojekte profitieren vom Einsatz der kleinen und großen Könige in Deutschland. Im vergangenen Jahr sammelten rund 150 Sternsingerkinder und 50 ehrenamtliche Begleiter in Neuss-Mitte mehr als 32.000 Euro.

In Neuss-Mitte, einem Pfarrverband mit 17.000 Katholiken, sind die Sternsinger wie folgt unterwegs:

Heilige Dreikönige: Donnerstag bis Montag, 2. bis 6. Januar. Am Sonntag sind die Sternsinger auch um 11.30 Uhr im Gottesdienst. Kontakt: Familie Wehres, 02131 42102, sternsinger@hl-dreikoenige-neuss.de.

St. Marien : Freitag bis Sonntag, 3. bis 5. Januar. Sonntags sind sie um 11.30 Uhr auch in der Messe. Kontakt: Marvin Titz, 0173-5445874, sternsinger@st-marien-neuss.de

St. Quirin: Samstag bis Montag, 4. bis 6. Januar. Die Sternsinger sind täglich von 10 bis 16 Uhr unterwegs. Am Sonntag besuchen sie m 11.30 Uhr den Familiengottesdienst. Am Montag ist eine Delegation der Sternsinger um 12 Uhr bei Bürgermister Reiner Breuer im Rathaus zu Gast. Kontakt: Isabel Andrae, 0157-89280633, sternsinger@st-quirinus-neuss.de.

St. Pius X.: Die Sternsinger in der Pius-Gemeinde wollen ihre Besuche an nur einem Tag abschließen. Unterwegs sind sie am Samstag, 4. Januar, von 9.30 bis 16 Uhr. Kontakt: Gabi Keil, 02131-5396808, sternsinger@st-pius-neuss.de.