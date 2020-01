Polizei in Neuss ermittelt : Einbrecher erbeuten Tresore und Schmuck

In Neuss waren Einbrecher auf Beutezug (Symbol-Bild). Foto: dpa/Hauke-Christian Dittrich

Neuss Einbrecher sind am Dienstag, 31. Dezember, in ein Einfamilienhaus an der Matthiasstraße eingedrungen. Wie die Polizei mitteilt, schlugen die Täter zwischen 10.30 und 19.45 Uhr das Glas einer Balkontür ein, um in die Wohnräume zu gelangen.

Nach ersten Erkenntnissen entwendeten sie einen Tresor. In Weckhoven kam es laut Polizei am selben Tag zwischen 16.30 und 18.55 Uhr an der Friedrich-von-der-Schulenburg-Straße zu einem Einbruch in ein Mehrfamilienhaus. Dort wurden ein Tresor und Schmuck gestohlen.

Zeugen, die verdächtige Beobachtungen gemacht haben, werden gebeten, sich unter der Telefonnummer 02131 3000 bei der Polizei zu melden.

(NGZ)