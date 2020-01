Kolumne - Hermann merkt an : Das Gerüst der sozialen Großstadt in Neuss wird erneuert

Neuss So fass wie Nüss halt fass!

Das zeigt auch die Fülle von Personalwechseln an verantwortlicher Stelle. Gleich vier von sieben Geschäftsführern sind neu in dieser Funktion und damit auch neu in der inzwischen kreisweit operierenden „Arbeitsgemeinschaft der freien Wohlfahrtsverbände“. Christian Lüder folgte zum Jahreswechsel auf Christoph Havers und steht jetzt an der Spitze „Diakonie Rhein-Kreis Neuss“. Seine Ernennung erfolgte schon vor Monaten, so dass er sich einarbeiten konnte. Gut vorbereitet löst auch Barbara Shahbaz, lange Leiterin des Selbsthilfebüros beim Paritätischen, Karl Boland als Geschäftsführ ab. Hans W. Reisdorf rückte innerhalb der Caritas auf und löst Norbert Kallen ab. Eine naheliegende Lösung, aber kein Wechsel auf die Zukunft, denn Reisdorf ist nur vier Jahre jünger als sein Vorgänger.