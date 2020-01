Theisenhof in Neuss : Rätsel um leeren Pflanzenmarkt

Theisenhof in Neuss

Holzheim Der Theisenhof hat seit fast einem Jahr geschlossen. Das sind die Gründe.

Viele aus nah und fern, die dort gern einkauften, mussten unverrichteter Dinge umkehren. „Sehr geehrte Kunden, unser Betrieb bleibt vom 24.12.2018 bis 28. Februar 2019 geschlossen. Ab dem 01.03.2019 sind wir wie gewohnt wieder für Sie da“, informierte damals ein kleiner Hinweis. Erst sollte im März wiedereröffnet werden, dann im April. Doch bis heute sind Geschäft und Parkplatz verwaist, Sichtschutzwände verwehren den Einblick in die Verkaufsbereiche – der Obst & Gartenmarkt ist bislang geschlossen geblieben.

Immobilien-Inhaber Franz-Josef Heuser (70) erklärt auf Nachfrage unserer Redaktion: „Das Geschäft florierte. Es kamen Kunden aus dem gesamten Rhein-Kreis Neuss. Zumal wir unsere Verkaufspalette kontinuierlich erweitert haben – beispielsweise mit Bio-Artikeln, Gewürzen, Kuchen oder auch frischem Fisch von der Nordsee.“ Doch ein Weiterführen des Geschäftes sei für ihn aus gesundheitlichen Gründen nicht mehr möglich gewesen. „Ich hoffe, den Theisenhof bald verpachten oder vermieten zu können. Am liebsten wieder mit der Nutzung als Gartencenter.“ Das würde auch Heinrich Klein vom Schrebergarten an der benachbarten Deponie freuen: „Der Theisenhof war eine gute Adresse. Und vor allem so nahe. Ob dort irgendwann wieder geöffnet wird? Das wäre schön.“