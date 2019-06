Felicitas und Herbert Urban aus Neuss : Eisern zusammen - die Zeit verflog, das Glück aber blieb

Felicitas und Herbert Urban feiern am Samstag Eiserne Hochzeit. Foto: Andreas Woitschützke

Neuss Seit 65 Jahren sind Felicitas und Herbert Urban ein Herz und eine Seele. Am Samstag, 8. Juni, feiern sie ihre Eiserne Hochzeit.

Bis sie in Neuss angekommen sind, gab es noch ein paar andere Stationen auf ihrem gemeinsamen Lebensweg. Kennengelernt haben sich die beiden in Solingen, wo Herbert Urban geboren wurde. Über Bekannte lernten sie sich kennen – und lieben. 1954 heirateten sie standesamtlich. Kirchlich konnten sie sich erst etwas verspätet das Ja-Wort geben. „Damals hat man dafür nicht einfach so frei bekommen“, erinnert sich Felicitas Urban. Drei Söhne machten das Familienglück perfekt, denn das ist dem Paar besonders wichtig: Familie.