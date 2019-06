Zehn Hotspots : EU-Geld für mehr öffentliches Internet in Neuss

EU-Geld für mehr öffentliches Internet in Neuss

Das WLAN-Netz in Neuss soll ausgebaut werden. Foto: dpa/Jan Woitas

Neuss 2377 Gemeinden haben sich schon erfolgreich für das Förderprogramm WiFi4EU der Europäischen Union beworben, Neuss gehört dazu. Ziel des Projektes ist es einen kostenlosen Internetzugang zu schaffen.

2377 Gemeinden haben sich schon erfolgreich für das Förderprogramm WiFi4EU der Europäischen Union beworben, Neuss gehört dazu. Ziel des Projektes ist es, in Parks, auf großen Plätzen, in öffentlichen Gebäuden, Bibliotheken, Gesundheitszentren und Museen einen kostenlosen Internetzugang zu schaffen.

Mit Aufnahme in das EU-Programm stehen der Stadt nun 15.000 Euro zur Verfügung, um die Installation von WLAN-Netzen vorbereiten und diese aufbauen zu können. Die Hotspots sollen an Orten eingerichtet werden, an denen noch kein kostenloses WLAN-Angebot verfügbar ist. Nach Angaben von Bürgermeister Reiner Breuer kann die Stadt mit finanzieller Hilfe der EU im Stadtgebiet zehn Hotspots einrichten, über die man sich kostenlos ins Internet einwählen kann. Das sind mehr Punkte, als zunächst gedacht, sagt er.