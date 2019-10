Etatberatung 2020 in Neuss : Hilfe für Sport und Sozialverbände

Neuss Die CDU hat in der Etatklausur erste Pflöcke eingeschlagen, ist aber noch nicht fertig

Die Sozialverbände schlagen Alarm. Steigende Personalaufwendungen, in einigen Fällen auch – bereits angekündigte – sinkende Zuschüsse aus Kirchensteuermitteln und weitere Faktoren bringen sie finanziell unter Druck. Sie bitten die Stadt um Hilfe, die ihr die CDU-Fraktion auch nicht vorenthalten wird. „Wir wollen die Arbeit in den Strukturen belassen, die wir mit den Verbänden aufgebaut haben“, sagt die Fraktionsvorsitzende Helga Koenemann. Ihr war kurz bevor sich die CDU-Fraktion am Wochenende zur Etat-Klausurtagung zusammensetzte, der in Antragsform gegossene Hilferuf zugeleitet worden. Mehrkosten für die Stadt: gut 300.000 Euro.