Livemusik in 13 Neusser Gatstätten in Neuss : Die Lokalrunde rockt Neusser Kneipen

Livemusik in 13 Neusser Gatstätten in Neuss

Neuss 13 Innenstadtwirte boten ihren Gästen am Samstag zum 26. Mal Livemusik vom feinsten. Viele Musikfreunde nutzten das zu einem Streifzug durch die Lokale. Kleiner Wermutstropfen: Der Eintrittspreis wurde auf sieben Euro erhöht.

Dass es bei der Lokalrunde in Neuss keine Freigetränke, sondern handgemachte Livemusik gibt, hat sich inzwischen herum gesprochen. Auch bei der 26. Auflage des beliebten Formats platzen die teilnehmenden Gaststätten in der Neusser Innenstadt aus allen Nähten.

„Eine Runde Mukke bitte, und zwar 13 Mal“ – wer am Samstag lieber auf der heimischen Couch geblieben ist, hat was verpasst. Durch die Innenstadt streiften die treuen Lokalrunden-Pilger, neugierige Erstbesucher, aber auch Publikum von außerhalb lockte das bunte Musik-Programm in die Quirinusstadt. In den 13 teilnehmenden Gaststätten – Hamtorkrug, das neue Marienbildchen, Markt 27, Gießkanne, das Maxx, Vogthaus, Gasthaus Früh, Im Dom, Flotte Theke, Wunderbar, Em Schwatte Päd, The Black Swan und Zollhaus – boten ihren Gästen musikalische Klänge von soften bis harten Rock, Popcover, Party-Musik, Folk oder Country, da war für (fast) jeden Geschmack was dabei.