Widerstand in Neuss : Erinnerung an hingerichteten Widerstandskämpfer

Kommunistischer Widerstandskämpfer: Hermann Düllgen. Foto: Stadtarchiv Neuss

Neuss Am Sonntag jährt sich zum 75. Mal der Tag, an dem der kommunistische Widerstandskämpfer Hermann Düllgen von den Nationalsozialisten hingerichtet wurde.

Mit seinem Andenken hat sich die Stadt lange schwer getan. Erst 2009 fand sich im Rat eine Mehrheit dafür, um nach ihm eine Straße zu benennen. Heute gibt es nicht wenige, die das Gedenken an ihn für wichtiger denn je halten.

Zu ihnen gehört die „Vereinigung der Verfolgten des Naziregimes – Bund der Antifaschisten“. Sie ruft am heutigen Samstag (26.) um 13 Uhr zur Teilnahme an einer Feierstunde für Düllgen auf. Vor dem Hintergrund einer fortschreitenden politischen Rechtsentwicklung und dem Aufstieg populistischer Parteien sei es geboten, an die Werte des antifaschistischen Widerstandes zu erinnern, heißt es in der Einladung.

Treffpunkt für die Gedenkfeier ist nicht Grimlinghausen, wo die nach ihm benannte Straße liegt, und auch nicht der Ort, wo vor dem Zweiten Weltkrieg das Haus Brandgasse 8 stand und heute ein so genannter Stolperstein an den ehemaligen Bewohner erinnert. Nein, Treffpunkt sind Gedenktafel und -buch in der Rathauspassage, wo seit 1992 an 14 Männer und Frauen erinnert wird, die wegen ihres Widerstandes ihr Leben lassen mussten. Einer von ihnen ist der Sozialdemokrat Franz Sistemich, der im Februar 1945 im Konzentrationslager Flossenbürg ermordet wurde. Nach ihm wurde ebenfalls im August 2009 eine Straße in Grimlinghausen benannt.

Der Künstler Gunter Demnig schuf 2017 diesen Stolperstein. Foto: -nau

Für diese Form der Ehrung hatte die SPD-Fraktion mehrfach geworben, letztlich auch erfolgreich. Die Partei war es auch, die 2017 Geld für einen Stolperstein für ihn sammelte. Man habe darauf geachtet, dass Opfer des politischen Widerstandes ebenso geehrt werden wie jene des Holocaust, sagt Michael Hohlmann vom SPD-Ortsverein Neuss-Mitte.