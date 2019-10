Hochwasserschutz : THW übt am größten Neusser Schutztor

Sieben Balken aufeinander – und der Schutzwall von 1,30 Metern Höhe steht. Damit das auch im Ernstfall klappt, wurde das am Samstag vom THW geübt. Und zwar an Tor vier an der Stresemannallee, dem breitesten Durchlass in den Hochwasserschutz-Anlagen. Foto: Tinter, Anja (ati)

Neuss Vollsperrung der Stresemannallee. Am Samstag trainierte das technische Hilfswerk den Einsatz im Hochwasserschutz. Seine Aufgabe: Das Hammfeld im Erstfall vor zurückstauendem Wasser aus dem Hafen schützen.

Blaulicht, fünf Einsatzfahrzeuge des Technischen Hilfswerks, etwa 30 Einsatzkräfte in voller Schutz-Montur – aber alle stehen mehr oder weniger nur herum. Das ist das Bild, das sich einer Joggerin präsentiert, als sie am Samstag morgen den Fußweg unter dem Europa Damm entlang läuft und die Stresemannallee überqueren will. Doch hinüberlaufen darf sie nicht. Die Straße ist zwischen Augustinusstraße und Rennbahn für alle gesperrt. Hochwasserschutzübung.

Die Joggerin guckt irritiert und wendet. Vermutlich hat sie gleich mehrere Fragen im Kopf: Was schützt ein Hochwassertor, das mehr als einen Kilometer vom Rhein entfernt ist? Was bringt ein Schutz mitten auf der Stresemannallee? Und: Müsste das THW im Ernstfall nicht viel schneller sein?

Info Hochwassertor vier an der Stesemannallee Anzahl In Neuss gibt es insgesamt 33 Hochwassertore. Nummerierung Die Tore sind danach nummeriert, in welcher Reihenfolge sie bei steigendem Wasserstand aufgebaut werden müssen. Tor eins ist in Uedesheim Stresemannallee Tor vier wird bei Wasserstand 10,10 Meter Düsseldorfer Pegel aufgebaut.

Letzteres kann THW-Einsatzleiter Martin Dropmann klar mit Nein beantworten. „Wir wissen ja schon lange vorher, wann eine Hochwasserwelle bei uns sein wird“, erklärt er. Daher bleibe genügend Zeit den Schutz ohne Hast aufzubauen. Im Ernstfall würden allerdings deutlich weniger Mann vor Ort sein. „Es sollen aber möglichst alle an der Übung teilnehmen, deshalb stehen heute so viele hier – und gerade warten wir schlicht auf das Material“.

An der Stresemannallee gehe es darum, erklärt Dropmann weiter, ein Tor aufzubauen, das mit den bestehenden Spund- und Betonwänden sowie diversen anderen Toren das Hammfeld vor dem Rückstau des Wassers im Hafen schützt. Während die Häuser an der Ecke Selikumerstraße/Augustinusstraße also nasse „Füße“ bekommen würden, bleibt der Hammfeld-Damm mit Finanzamt und der wichtigen Feuerwehrwache trocken.

Das Tor, das aufgebaut wird, ist eigentlich eher eine doppelwandige Holzmauer, deren Zwischenraum mit einer Folie ausgelegt und mit Sand beschwert wird. „Folie und Sand lassen wir aber heute weg, denn die Folie kann man nicht zweimal verwenden“, sagt der Einsatzleiter. Dabei sind es eigentlich die Folie und der Sand, die das Wasser abriegeln. Aber der Aufbau der Holzmauern ist der schwierige Part. Und der muss geübt werden.

Die Mauern bestehen aus Holzbalken mit bis zu acht Metern lang sind. Etwa sieben dieser Balken werden aufeinandergestapelt, so dass die Mauer rund 1,30 hoch ist. An den Kopfseiten werden sie von so genannten Doppel-T-Trägern aus Stahl gehalten. Alles Materialien, die nicht gerade leicht sind. Hinzu kommt, dass Tor vier an der Stresemannstraße mit 42 Metern Länge, das größte in Neuss ist.

„Für den Aufbau sind wir daher auf spezielles Equipment angewiesen, das wir aber nicht haben. Daher ist für die Tore am Hammfeld das THW verantwortlich“, erklärt Gerd Eckers vom Tiefbaumanagement, der als Deichgräf den Hochwasserschutz verantwortet. Die anderen Tore, die alle aus Aluminium bestehen, errichtet die Stadt selbst.