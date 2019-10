Etatberatung 2020 in Neuss : Grüne fordern Geld für „Neuss-Pass“ und Klima

Etatberatung 2020 in Neuss

Neuss Ob eine Verwaltung für etwas zuständig ist, erkennt man ganz einfach: Für jede Aufgabe gibt es eine Position im Haushalt. Auf den Etatentwurf der Stadt Neuss bezogen heißt das für Michael Klinkicht (Grüne) im Umkehrschluss, dass die Anpassung der Stadt an die Folgen des Klimawandels offenbar nicht zu den kommunalen Aufgaben zählt.

Trotz eines schon 2016 beschlossenen Klimaanpassungs-Konzeptes. Denn bei der Etatberatung seiner Fraktion wälzte der Vorsitzende den 436 Seiten dicken Entwurf vergeblich nach einer Position für die Klimaanpassung durch. Also wird die jetzt geschaffen (werden müssen). 100.000 Euro halten die Grünen für´s Erste für nötig und werden diese Summe so beantragen. „Damit die Verwaltung schon mal arbeiten kann.“

In der zweitägigen Klausur wollten die Grünen von Kämmerer Frank Gensler hören, was er vorschlägt, um das zu erwartende Millionen-Defizit zu senken. Von Steuererhöhungen riet Gensler ab, regte aber an, bei den Ausgaben die steigenden Personalkosten einzufangen. „Wir werden daher keine neuen Stellen einfordern“, sagt Klinkicht .