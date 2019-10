Letzte Mosaike-Tour 2019 von Neuss-Marketing : Spaziergang zwischen Alter und Moderne

Neuss Die letzte Mosaike-Tour von Neuss Marketing führte zum östlichen Innenstadtrand, an die Grenze von Altstadt und Hafen.

Neuss Die Neusser Innenstadt rückt seit einigen Jahren immer weiter ans Wasser, genauer gesagt ans Hafenbecken I heran. Dieser Prozess ist aber noch nicht abgeschlossen. Erst vor wenigen Wochen hatte sich der Planungsausschuss für einen Wettbewerb zur Umgestaltung des Wendersplatzes ausgesprochen. Die letzte Mosaike-Tour in diesem Jahr führte am Samstag durch dieses Gebiet.

Die Teilnehmer der Führung gingen über eine Brücke bis zum Hafenkopfgebäude. Sowohl die Brücke, als auch das markante Gebäude sind im Rahmen der Planungen in den letzten Jahren entstanden – ebenso wie die nicht öffentlich zugängliche Brücke vom Marienberg-Gymnasium zu den Cretschmarhallen, wo die Mensa des Gymnasiums untergebracht wurde. Auf Anhieb wurde deutlich, dass die Hafenpromenade ein Gewinn für die Stadt ist. Die Treppe an der Pegeluhr lädt in der warmen Jahreszeit zum Verweilen ein. „Hier floss im Mittelalter der Rhein“, erklärte Bobenhausen.

Besonders stolz ist sie auf das Romaneum, in dem Musikschule, Volkshochschule und Fernuni untergebracht sind. Im Zusammenhang mit seinem Bau wurde auch die alte Stadtmauer in Teilen rekonstruiert. Die Teilnehmer der Führung erfuhren, dass dort, wo früher der Busbahnhof und ein Jugendtreff waren, die Keimzelle von Neuss ist. „In diesem Bereich hat es die erste Zivilsiedlung gegeben“, erklärte die Architektin. Besonders gelungen nennt sie, wie die mittelalterlichen Ausgrabungen im Inneren des Gebäudes präsentiert werden. Weniger gelungen: Das Sichtrohr draußen, das einen Blick auf römische Mauerreste bieten sollte, ist durch Vandalismus stark beschädigt worden.

Der Wendersplatz soll ebenfalls überplant werden. Katrin Bobenhausen weiß, dass dies nicht ganz einfach werden wird, schließlich ist er derzeit ein riesiger Parkplatz. Sie geht davon aus, dass sich hier in drei bis fünf Jahren etwas tun werde. Was, das stehe noch in den Sternen. Man darf gespannt sein, was der Ideenwettbewerb bringt. Fest steht übrigens, dass es die Reihe „Neusser Mosaike“ auch im kommenden Jahr geben wird. Die Führungen werden aber nicht mehr unter einem bestimmten Motto stehen.