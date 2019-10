Sponsoren-Aktion des Lions-Club Neuss im Stadtbad : 1570 Kilometer für den guten Zweck geschwommen

Neuss Mit dem rekordverdächtigen Spendenaufkommen von 25.000 Euro endete am Sonntagnachmittag das 24-Stunden-Schwimmen des Lions-Club Neuss, das wegen der Uhrenumstellung in der Nacht zuvor 25 Stunden gedauert hatte.

Vielleicht war auch deshalb der sportliche Erfolg so bemerkenswert, denn am Ende addierten die „Bahnenzähler“ die zurückgelegten Strecken der Schwimmer auf 1.570.300 Meter.

„Sensationell. Ein voller Erfolg“, sagte Andreas Neuenhausen, der derzeit amtierende Präsident des Lions-Club, nachdem der letzte Schwimmer das Wasser verlassen hatte. Nicht wenige kündigten an, in den nächsten Tagen noch Geld überweisen zu wollen, so dass sich die Spendensumme noch erhöhen wird. Von ihr sollen fünf gemeinnützige Projekte profitieren, unter anderem die „Initiative Schmetterling“. Neuenhausen dankte den Stadtwerken, die für die Dauer des Sponsoren-Schwimmens keinen Eintritt erhoben hatten, aber auch dem Neusser Schwimmverein – und das nicht nur für logistische Unterstützung. NSV-Chef Siegfried Willecke hatte nämlich ebenso etliche Bahnen geschwommen wie Stadtwerke-Geschäftsführer Stephan Lommetz, Bäderchef Matthias Braun oder Stadtwerke-Sprecher Jürgen Scheer.