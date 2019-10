Songpoeten in Neuss : Duo bietet ein Festival schöner Melancholie

Neuss Moritz Rüdig von der Musikagentur „Oberdeich“ (früher Bremen, jetzt Hilden) empfand den Neusser Kulturkeller als geeignete Location für eine neue Veranstaltungsreihe: „Songpoeten in Neuss.“

Mit kernigem Bariton zum Gitarrenspiel ist der Bluesmusiker Dave Peabody Part in einer für den traditionellen Jazz eher ungewöhnlichen Formation. Der Abend im Kulturkeller geriet vornehmlich zu einem Festival schöner Melancholie. Dafür standen Titel wie „Nobody knows you when you are down and out“ des Komponisten Jimmy Cox. Der Titel wurde durch Bessie Smith 1929 zum Bluesstandard. Oder der Song aus der „German Town“ in New York, wo die Frau einen verlässt. Dazu passte haargenau die Eigenkomposition Peabodys von der „dunklen Seite einer Stadt“. Meist widmeten sich die beiden Musiker den Ursprüngen des Blues nach 1910, ohne sie im Detail zu kopieren.