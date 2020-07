Fünf Fakten : Einsatz für das Wohl der Menschen in Neuss

Einsatz für das Wohl der Menschen in Neuss

Die Bü.Ne war von Bürgermeister Reiner Breuer in diesem Jahr als Empfänger der Spenden vom Neujahrskonzert auserkoren worden. Foto: Stadt Neuss

Neuss Die Bürgerstiftung Neuss hat elf Jahre nach ihrer Gründung eine Jugendabteilung, die „Junge Bü.Ne“ ins Leben gerufen. Denn auch junge Menschen sollen sich mit den Zielen der Stiftung identifizieren.

1. Leitbild Die Bürgerstiftung Neuss (Bü.Ne) ist eine selbständige Stiftung bürgerlichen Rechts. Sie wurde am 22. Januar 2008 von 135 Stiftern gegründet und verfolgt die Verwirklichung gemeinnütziger Ziele zum Wohle der Menschen in Neuss. Sie ist überparteilich, offen für alle Bürger und transparent in ihren Strukturen.