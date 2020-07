Kommunalwahl 2020 in Neuss : Zentrum stellt eigenen Bürgermeisterkandidaten

Neuss Die Liste derjenigen, die sich für das Amt des Bürgermeisters bewerben ist um einen Kandidaten länger geworden: Auch Carlo Dietz vom Zentrum möchte Rathauschef werden.

Teilen

Teilen Weiterleiten

Weiterleiten Tweeten

Tweeten Weiterleiten

Weiterleiten Drucken

Im Rathaus ist am heutigen Montag Einsendeschluss. Bis 18 Uhr müssen die Parteien, die zur Kommunalwahl am 13. September antreten wollen, alle dazu erforderlichen Unterlagen vorlegen. Mit der Zulassung der eingereichten Wahlvorschläge beschäftigt sich der Wahlausschuss der Stadt am Mittwoch, 29. Juli, ab 16 Uhr im Ratssaal. Unter dem Vorsitz des Beigeordneten und Wahlleiters Frank Gensler werden die Wahlvorschläge für den Integrationsausschuss, den Rat und auch das Amt des Bürgermeisters geprüft.

Carlo Dietz ist Bürgermeisterkandidat der Zentrumspartei. Foto: Zentrum

Die Liste dieser Bewerber ist noch ein wenig länger geworden, denn sozusagen auf den letzten Drücker hat die Zentrumspartei beschlossen, auch mit einem Spitzenkandidaten anzutreten. Interesse hatte Julian Wagner, der Sohn des Parteigeschäftsführers gezeigt, doch ist er noch zu jung, um als Kandidat zugelassen werden zu können. so fiel die Wahl auf Carlo Dietz, der dem Zentrum erst in diesem Jahr beigetreten ist. Der alte und neue Parteivorsitzende Reinhardt Wendt habe ihn von der Partei und ihren Inhalten überzeugt, sagt der 61-jährige gelernte Gärtner. In das Spitzenamt aber musste er dann doch gedrängt werden. Mit seiner Nominierung ist die Zahl der Bürgermeister-Kandidaten auf den Rekordwert sieben angewachsen. Bei der Bürgermeisterwahl 2015 hatte Klaus Brall für das Zentrum kandidiert und 2,6 Prozent der abgegebenen Stimmen erhalten.

Dietz wurde 1959 in Mayen geboren. Er kam 1961 nach Neuss, weil sein Vater, ein Eisenbahner, dorthin versetzt wurde. Dietz erlernte das Gärtnerhandwerk, betrieb später zehn Jahre lang ein eigenes Blumengeschäft und arbeitet heute als Gartenexperte in einem Baumarkt. Er ist verheiratet und lebt in Derikum. Das Programm der Zentrumspartei steht auch und wird am Samstag, 1. August, öffentlich gemacht.

(-nau)