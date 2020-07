Umfrage der RFH in Neuss : Gründungsbereitschaft ist gedämpft

Neuss RFH-Institut hat Startups zu den Folgen der Corona-Pandemie befragt. Das Ergebnis: Die Gründungsbereitschaft ist deutlich gedämpft.

Er ist selbst Gründer, hat eine Professur an der Rheinischen Fachhochschule (RFH) Köln und ist akademischer Leiter des „Instituts für Entrepreneurship und Unternehmensmanagement“ (IFEU) am RFH-Standort Köln. Michael Pulina – er hat 2012 mit Geschäftspartnern die Coin Consulting GmbH aus der Taufe gehoben und ein Waschmitteltuch entwickelt – weiß, dass im Rhein-Kreis Neuss mit Nachdruck an der Stärkung der Startup-Szene gearbeitet wird. Und die braucht derzeit Unterstützung, denn die Corona-Pandemie hat auch sie wirtschaftlich getroffen. Das IFEU hat insgesamt 29 Gründer in der Region zur aktuellen Lage befragt, darunter 17 aus Neuss. Die Hälfte der befragten Unternehmen ist jünger als ein Jahr. Ergebnis der Umfrage: Die Gründungsbereitschaft ist deutlich gedämpft.