Sperrung in Neuss : Landwirt verliert fast 13 Tonnen Weizen auf Nordkanalallee

Neuss Zu einem recht ungewöhnlichen Einsatz wurde am frühen Donnerstagnachmittag die Polizei gerufen. Ein Landwirt verlor seine Fracht, die vielbefahrene Straße musste für Reinigungsarbeiten gesperrt werden.

Zu einem recht ungewöhnlichen Einsatz wurde am frühen Donnerstagnachmittag die Polizei gerufen. Kurz vor der Kreuzung an der Neusser Stadthalle hatte ein Trecker auf der Nordkanalallee einen Teil seiner auf zwei Anhänger verteilten Fracht verloren. Mit 13 Tonnen Weizen war Bauer Claus Dürselen vom Schölenhof in Jüchen-Wey unterwegs Richtung Plangemühle im Neusser Hafen. „Irgendwie muss ich dann in ein Schlagloch oder über einen Hubbel gefahren sein“, vermutet er, „jedenfalls ist die Bracke aufgesprungen.“ Sein größtes Problem: „Wir hatten Mühe, sie wieder zu schließen. Das läuft wie Wasser.“