Verlust von 41 Stellen in Neuss : Nestlé verlagert Produktion von Thomy-Ketchup nach Polen

Im Thomy-Werk im Neusser Hafen sind aktuell rund 190 Mitarbeiter beschäftigt. Foto: Woitschützke, Andreas (woi)

Neuss Nestlé verlagert den Anteil der Ketchup-Produktion, die für den Mittleren Osten bestimmt ist, aus dem Thomy-Werk in Neuss nach Kalisz in Polen. Zudem fallen 41 Arbeitsplätze am Standort an der Industriestraße weg.