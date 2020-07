Concorde-Absturz : Erinnerung an Opfer aus dem Rhein-Kreis

Erinnerung an Opfer aus dem Rhein-Kreis

Am 25. Juli 2000 ist ein Concorde-Überschallflugzeugs der Air France zwei Minuten nach seinem Start vom Pariser Flughafen Roissy Charles de Gaulle abgestürzt. Unter den Opfern waren auch zwei Jüchener. Foto: dpa

Otzenrath Beim Absturz der Concorde vor 20 Jahren kamen auch zwei Otzenrather ums Leben. Ein Freund und Nachbar, Heinrich Küpper, erinnert sich. Und er sagt: „Sie fehlen uns.“

Noch heute wühlt Jüchener ein Unglück auf, das sich vor 20 Jahren, am 25. Juli 2000, ereignet hat. 133 Sekunden nach dem Start Richtung New York stürzte bei Paris eine Concorde der Air France mit 109 Menschen an Bord ab. Unter den Opfern im Überschall-Jet waren neben zwei Passagieren aus Neuss und Meerbusch auch zwei Otzenrather – Roswitha (58) und Manfred (62) Schmitz.