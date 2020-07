Umgang mit Covid-19 : Neusser nehmen Coronaregeln ernst

Neuss Als wenn nichts wäre, so benehmen sich einige Unbelehrbare in der Corona-Krise. In einigen Großstädten in NRW haben die Behörden die Kontrollen in der Gastronomie darum verstärkt. Auch in Neuss?

Teilen

Teilen Weiterleiten

Weiterleiten Tweeten

Tweeten Weiterleiten

Weiterleiten Drucken Von Dirk Sitterle

Erst vor kurzem „hatten wir eine größere Aktion“, sagt Stadtsprecher Peter Fischer. „Der Außendienst des Ordnungsamtes, unterstützt von Kollegen des Innendienstes, war bis tief in die Nacht unterwegs.“ Eine Reaktion auf vermehrte Verstöße gegen die gerade geltende Verordnung sei das allerdings nicht gewesen, will Fischer festgehalten wissen. „So etwas machen wir von Zeit zu Zeit zusätzlich zu den regelmäßigen Kontrollen.“ Neuss ist aktuell kein Hotspot. Fischer: „Wir haben bislang exakt null Mal eine Corona-Party auflösen müssen.“

Kim Mügge vom Cafe Küppers mit Kasten für Besucherzettel. Foto: Andreas Woitschützke

Das bestätigt auch die Stichprobe der NGZ-Redaktion: Mund-Nase-Maske beim Betreten des Lokals und beim Gang auf die Toilette: Check; Sicherheitsabstand: Check; Erfassung der Gäste in ausgelegten Besucherlisten oder digital per QR-Code: Check. Klar gibt es auch „Spaßvögel“, die sich in der Rolle von George Clooney oder Nicole Kidman gefallen, „doch das ist eher selten und von uns nicht zu verhindern, denn aus Datenschutzgründen dürfen wir uns die Einträge ja gar nicht angucken“, sagt Wamid Yalda vom Marktcafé. Auch Mussolini feierte auf diese Weise schon seine unselige Auferstehung. Dummheiten.