Kostenpflichtiger Inhalt: Neue Anlegestelle bis 2022 : Mit dem Schiff von Neuss nach Düsseldorf in 15 Minuten

Wo Flusskreuzfahrer derzeit nur gelegentlich festmachen, soll unterhalb des Kinos ein feste Anlegestelle entstehen. Foto: Frank Kirschstein

Neuss In einer Viertestunde mit dem Schiff nach Düsseldorf: Diese Vorstellung treibt Bürgermeister Reiner Breuer an, der den Bau eines Steigers für Personenschiffe am Hafenbecken I forciert. Zum Hansetag soll er fertig sein.